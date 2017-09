3 perfecte jassen voor wisselvallige dagen

Fris in de ochtend, warmer in de namiddag, regenbuien afgewisseld met zonneschijn…Deze tijd van het jaar stelt je voor moeilijke outfitkeuzes. Deze 3 jassen zijn perfect voor wisselvallige dagen!

Een klassieke trenchcoat

Stijlvol in de regen? Een trenchcoat is gemaakt voor dit moeilijke weer. Een lang of kort model, het iconische beige of liever een opvallende kleur…Trenchcoats zullen altijd in de mode blijven. Of je ze nu draagt met een jeans of recht jurkje…Trenchcoats staan je bij in weer en wind!

Perfecte perfecto

Een perfecto is je redder in nood als je leren jasje nog iets te warm is. Een jasje uit stof of suède past bij alles van je kleerkast. Bonuspunt: een perfecto houdt wind beter tegen dan een K-Way en staat een stuk stijlvoller!

Multifunctioneel jeansjasje

Geef toe, een jeansjasje is een van de makkelijkste items om te stylen. Op een zwarte skinny, chino, jurkje, kabeltrui…Een jeansjasje kan alles aan. Ook herfstige grillen zijn een perfect match voor een jeansjasje. Toch iets kouder? Een exemplaar met wollen voering en kraag houdt je warm.

Tip: zorg dat je jas genoeg ademt en werk met laagjes! De weergoden durven al eens flink nazomeren, dus een dik leren jasje of wollen jas is nog niet nodig.