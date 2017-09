Bijna 4 ton cocaïne gevonden tussen bananen in Antwerpse haven

In de Antwerpse haven is afgelopen weekend 3.800 kilo cocaïne onderschept. Twee personen zijn ondertussen opgepakt in Nederland.

Bij een controle van de douane in de Antwerpse haven werd de cocaïne afgelopen weekend ontdekt tussen een lading bananen uit Columbia. De drugs hebben een straatwaarde van ongeveer 100 miljoen euro.

De Landelijke Recherche in Nederland, de Antwerpse douane en de federale politie Antwerpen sloegen de handen in elkaar voor het onderzoek. Toen de container maandag werd afgeleverd in Breda kon de Nederlandse politie de twee mannen arresteren.

Het gaat om een 56-jarige man uit Oosterhout en een 39-jarige man uit Roosendaal. Ze moeten zich vrijdag verantwoorden voor de onderzoeksrechter.