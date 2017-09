Zo reageren sollicitanten wanneer ze een onethische vragenlijst krijgen voorgeschoteld

Sollicitanten krijgen erg onethische vragenlijst voorgeschoteld in campagnefilmpje: “Zijn er ziektes in je familie zoals homoseksualiteit?” Video: YouTube

Het rekruteringsplatform Jobat lanceerde dinsdag een opmerkelijk promofilmpje. Met behulp van een verborgen camera schotelden ze verschillende sollicitanten een vragenlijst voor die foute, onethische en zelfs onwettelijke vragen bevat. Het filmpje maakt deel uit van een campagne die ingaat tegen onethische rekruteringspraktijken.

Talrijke wetenschappelijke studies tonen namelijk aan dat werknemers gelukkiger en geëngageerder zijn wanneer hun waarden overeenkomen met die van het bedrijf. Betere prestaties en langer trouw zijn aan hun werkgever zijn daarbij logische gevolgen.

Dat de sollicitanten in de video niet akkoord gaan met de waarden die het bedrijf belangrijk vindt, wordt al snel duidelijk. Vragen als “Wat is je BMI?” veroorzaken enig wenkbrauwgefrons bij de deelnemers, waarna hun verbazing zelfs nog wat groter wordt eens ze merken dat homoseksualiteit in de vragenlijst wordt aanzien als een ziekte. Een van hen verliet onmiddellijk het gebouw, terwijl twee dames alsnog samen gingen zitten met de werkgever. Dat alles uiteindelijk opgezet spel bleek te zijn, was een grote opluchting bij de sollicitanten.

Met de video wil het uitzendbureau zo veel mogelijk mensen aansporen om deel te nemen aan hun Waardenfit-test. Zo kunnen sollicitanten hun eigen waarden zo goed mogelijk laten matchen met toekomstige werkgevers. De test werd ontwikkeld door de VUB in samenwerking met het HR techbedrijf Twegos.