PS dient wetsvoorstel voor regularisering cannabis in

Brussel - De PS heeft een wetsvoorstel ingediend in de Kamer voor de regularisering van cannabis. De Franstalige socialisten willen het gebruik van cannabis organiseren, weliswaar binnen een streng wettelijk kader dat de verkoop, de productie en de consumptie van de drugs reguleert.

Volgens de socialisten werkt het verbieden van cannabis niet. Het aantal gebruikers gaat nog altijd in stijgende lijn, vooral bij de jongsten in de samenleving, meent de PS. Die gebruikers zijn de potentiële slachtoffers van criminelen. Echte preventie kan alleen door de markt te regulariseren, vinden de Franstalige socialisten.

Concreet voorziet de tekst twee mogelijke manieren om cannabis te telen en te verdelen. Ten eerste is er de individuele teelt, voor strikt persoonlijk gebruik, waarbij het maximum aantal planten vastgelegd moet zijn in een koninklijk besluit. Daarnaast voorziet de partij ook in de verdeling door zogenaamde ‘Cannabis Social Clubs’ (CSC), die een licentie moeten krijgen van een ‘Controleautoriteit voor Cannabis’ (ACC). De drugs blijven bovendien verboden voor minderjarigen en de tekst voorziet ook in regelmatige evaluatie van het systeem om eventuele aanpassingen door te voeren.

Sinds de eeuwwisseling bestaat in België een gedoogbeleid voor het gebruik van cannabis, maar de wet gaat nog altijd uit van een volledig verbod. Het gerecht volgt richtlijnen van de minister van Justitie en de procureurs-generaal uit 2005 om te bepalen of een gebruiker vervolgd moet worden of niet, maar de verschillen tussen de juridische arrondissementen zorgen daar vaak voor verwarring.

Het wetsvoorstel is ondertekend door acht socialistische parlementsleden, onder wie Laurette Onkelinx. Ook voorzitter Elio Di Rupo zette er zijn naam onder.