Spotify richt zich op Belgische markt

Streamingdienst Spotify heeft een vacature uitgeschreven voor een medewerker die de Belgische streamingmarkt moet voeden. Dat schrijft muziekblogger en manager Jarri Van der Haegen in Knack Focus.

België heeft tot op heden nog geen eigen Spotify-kantoor, dat zich met meer dan sales bezighoudt. “Spotify heeft zopas een vacature uitgeschreven voor een medewerker met de welomlijnde taak om ‘de Belgische streamingmarkt te helpen voeden’. Een teken dat er naar ons land gekeken wordt”, aldus Jarri Van der Haegen.

Volgens hem worden er nu kansen gemist omdat het Spotify-bereik van Belgische artiesten overwegend lokaal is door het gebrek aan een centraal aanspreekpunt. “Pas als je als artiest bij een Spotify-kantoor kunt aankloppen, maak je kans om door de streamingdienst ondersteund te worden”, klinkt het.

Van der Haegen merkt wel op dat die medewerker wordt geacht vanuit het Spotify-kantoor in Amsterdam te werken. “Zo zal ons grote Spotify-aanspreekpunt toch iets te ver af staan van de Belgische markt en al zijn gevoeligheden. We zijn er dus nog niet, maar dit is wél een goede eerste stap richting Belgische Spotify-successen.”