Schrijver Jeroen Olyslaegers, winnaar van de Fintro Literatuurprijs, kijkt wekelijks met een saterblik naar zijn thuisstad Antwerpen.

Ze hebben me betrapt. Ik heb een brief gekregen van ’t Stad. Mijn geveltuin belemmert gebruikers van het voetpad. Zelf snoeien of gesnoeid worden, krijg ik te lezen. Zjust is zjust: mijn geveltuin oogt ...