Mollentstraat wordt niet afgesloten

Ranst - Ranst krijgt er twee nieuwe fietsstraten bij. Dat brengt het totaal op drie stuks. Over de ingreep in de Sint-Antoniusstraat bestond grote eensgezindheid maar dat de Mollentstraat het statuut fietsstraat krijgt werd niet op gejuich onthaald door de oppositie.

De eerste Ranstse fietsstraat is de Emblemseweg. Daar mogen de fietsers de hele breedte van de weg gebruiken en is 30 kilometer per uur de maximale snelheid . Dat zal binnenkort ook het geval zijn in de Sint Antoniusstraat voor het gedeelte dat tussen de Herentalsebaan en de Profeetstraat ligt. Dat moet de veiligheid van de fietsers verhogen en de snelheid van de auto’s doen dalen.

Ook de Broechemse Mollentstraat zal binnenkort tot fietsstraat omgebouwd worden. NV-A en Groen vinden dat niet zo’n goed idee. De oppositiepartijen pleitten ervoor om de Mollentstraat aan het kruispunt met de Oostmalsesteenweg af te sluiten.

Johan De Ryck stelde een aanpassing van het voorstel voor waarmee de Mollentstraat definitief zou worden afgesloten van de N14 of de Oostmalsesteenweg “De verkeerscommissie denkt er ook zo over. Dat zou sluikverkeer definitief onmogelijk maken en de veiligheid van de fietsers ingrijpend verhogen. Als we moeten wachten op de nieuwe aanleg van de N 14 daar blijft de toestand nog goed zes jaar onveranderd” stelde De Ryck. Ook Groen zat op die golflengte. “De Mollentstraat is een erftoegangsweg waar alleen bestemmingsverkeer zou mogen komen. Nu wordt de weg te dikwijls als ontsnappingsroute gebruikt om de drukke N14 te ontwijken. Die ” redeneerde Kurt De Belder.

Schepen voor verkeerveiligheid Tine Muyshondt (CD&V) was het daar niet mee eens. “We doen controles op het sluipverkeer. Op de acht controles die er recent werden uitgevoerd heeft de politie 19 pv’s opgesteld. De N14 moet opnieuw aangelegd worden en dan kunnen we de mogelijkheid om de Mollentstraat daar af te sluiten opnieuw onderzoeken. Als we de Mollentstraat afsluiten kunnen de mensen die in de Emblemse weg, de Stapstraat of de Kreupelstraat wonen ook vragen om hun straat af te sluiten. We kunnen toch niet alle wegen afsluiten. Het probleem wordt veroorzaakt door het drukke verkeer op de N 14 tijdens de spitsmomenten.”