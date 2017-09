Vlaamse bakker riskeert monsterboete na vacature voor “gemotiveerde meisjes”

Een bakker uit Izegem die onlangs op zoek ging naar “gemotiveerde meisjes” voor zijn winkel, heeft een brief ontvangen van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Daarin wordt gewaarschuwd voor een monsterboete.

Bakker Jan Dierickx Visschers ontving de brief al eind augustus, maar gisteravond liep zijn frustratie erover zo hoog op dat hij de brief volledig op Facebook publiceerde. “Voor zover ik kan ­opmaken uit de brief, heeft iemand een klacht ingediend ­tegen die vacature”, zegt bakker Jan. Hij geeft toe dat hij met de vacature expliciet op zoek ging naar ­dames. “Maar bepaald soort werk leent zich nu eenmaal beter voor vrouwen en ander ­beter voor mannen. Zo zijn mijn bakkersgasten die in het atelier werken allemaal jongens. Ik spreek uit ervaring. In het ­verleden zijn hier nog jongens als verkoper komen werken, maar die konden hier niet aarden tussen de ­verkoopsters.”

Volgens de brief kan een persoon die op grond van geslacht discrimineert een fikse schadevergoeding moeten betalen, op basis van een bruto verloning van zes maanden. “Ik hoop echter dat het zover niet moet komen, dat er een gezonde discussie mogelijk is. Ik heb in elk geval een duidelijke repliek met mijn visie opgesteld en aangetekend teruggestuurd naar die dienst. ” Bij het Instituut was gisteravond niemand bereikbaar voor een reactie.