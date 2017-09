Personeelsleden Brussels Airlines: “Slachtoffer van Ryanair? Mail me voor 15% korting op je ticket”

Als reactie op de malaise bij Ryanair hebben enkele personeelsleden van Brussels Airlines beslist om massaal kortingscodes uit te delen voor vluchten van de luchtvaartmaatschappij. De directie van het bedrijf is op de hoogte van de actie. “Het is voor alle duidelijkheid geen initiatief van onze marketingafdeling. Maar het klopt wel dat personeelsleden over een vast aantal kortingscodes beschikt die ze mag uitdelen”, bevestigt woordvoerder Geert Sciot aan Het Nieuwsblad.

“Vertel het voort aan vrienden en familie! Diegenen die slachtoffer zijn van de annulaties bij Ryanair, kunnen bij mij altijd 15% korting krijgen op een Brussels Airlines ticket”, zo schrijft een personeelslid van Brussels Airlines op haar Facebook-pagina. En een korte zoektocht op Facebook leert trouwens dat de boodschap door heel wat andere personeelsleden is overgenomen op het sociale medium.

Foto: Facebook

“We weten niet wie de boodschap gelanceerd heeft, maar het klopt wel dat werknemers van Brussels Airlines kortingscodes mogen uitdelen”, zegt Geert Sciot van Brussels Airlines. “Iedereen die bij ons werkt is namelijk ook een verkoper en ambassadeur van ons merk en krijgt dus een bepaalde hoeveelheid codes om uit te delen. Via die code krijgen familie, vrienden of kennissen een korting op de ticketprijs zonder taksen, al geldt het niet voor de goedkoopste categorie tickets. Anders is de actie verlieslatend”, verduidelijkt Sciot, die nog meegeeft dat heel wat collega’s al een tijdlang gebruikmaken van de mogelijkheid.

“We laten de werknemers dus vrij om kortingscodes uit te delen. Maar het is voor alle duidelijkheid niet onze gewoonte om via marketingacties te reageren op andere luchtvaartmaatschappijen. Een agressieve stijl is niet onze manier van werken. Dit is een idee van de personeelsleden. Wanneer we vanuit de marketingafdeling een actie opstarten, richten we ons vooral op onze eigen sterktes”, zegt Sciot.