LIVE. Kruipt Westerlo uit het dal tegen zwalpend Anderlecht?

KVC Westerlo heeft een pover seizoensbegin in Eerste Klasse B achter de rug. Samen met Lierse bekleedt het de rode lantaarn in de rangschikking. Voor de zestiende finales in de Beker van België ontvangt het woensdagavond recordkampioen Anderlecht in 't Kuipje. Na het ontslag van de Zwitser René Weiler zijn 'Les Mauves' op zoek naar eerherstel en willen ze met een schone lei beginnen. Slagen de bezoekers in hun opzet of kraaien de Kemphanen victorie? Volg hier de laatste ontwikkelingen van de partij vanaf 20.45 uur.

Tussenstand. WESTERLO 0-0 ANDERLECHT