Ludo Hellinx en Mark Tijsmans doen boekje open over VRT: “Schandalig hoe ze ons na Flikken lieten vallen!”

Ooit waren ze een onafscheidelijk duo als Raymond en Pasmans in Flikken. Maar in 2009 zat hun carrière in het populaire één-programma er plots op. “Schandalig hoe de VRT ons heeft laten vallen!” zo zeggen Ludo Hellinx (62) en Mark Tijsmans (48) woedend in een interview met Dag Allemaal.

De twee bedekken hun einde bij de VRT niet met de mantel der liefde, integendeel. Elkaar verwijten ze niets, nu ze samen op de set staan van de musical ‘Ridders van de Ronde Keukentafel’ is het weerzien bijzonder hartelijk. Maar over hun tijd na Flikken geen goed woord.

“Ik vond het zo jammer at we plots moesten stoppen”, vertelt Ludo aan Dag Allemaal die zijn tranen de vrije loop liet gaan op het slotfeest. “Ik snapte dat niet. Het liep nog zo goed. Maar ach, alles had te maken met bepaalde ‘machinaties’ bij de VRT. Weet je wat wringt? Mark en ik speelden tien jaar in ‘Flikken’, maar het einde van de reeks was ook het einde van onze carrière bij de openbaren omroep. Ik weet nog altijd niet waarom.”

Ook Mark vindt het schandalig. “Wat de VRT me toen gelapt heeft, dat mocht me niet meer overkomen, nam ik mezelf voor. Ik betreur het en vind het schandalig hoe VRT ons na ‘Flikken’ behandeld heeft. Ik had nooit gedacht dat ze mensen zoals wij bij het vuilnis zouden gooien.” Ook Ludo voelt dezelfde frustratie: “Er is ons destijds veel beloofd, maar weinig gegeven. Maar dat doet de zotten in vreugde leven, hé.”