Ondernemers uit ‘The Sky is the Limit’ in ongeziene ruzie beland: “Hij stuurt gemene berichten naar mijn dochter van 12!”

Dat Dave Wauwermans (48) en Peter Van den Berge (46) niet de beste vriendjes zijn, was al snel duidelijk. Maar dat de twee ondernemers uit ‘The Sky is The Limit’ absoluut niet door dezelfde deur kunnen, resulteert in kwade scheldpartijen en ongeziene ruzie. Dat schrijft Dag Allemaal.

“Wauwermans moet stoppen met zijn gemene leugens!” zo haalt Peter Van den Berge uit. “Eerst liet ik hem maar begaan. Totdat Dave berichten begon te sturen naar Jan Trappeniers waarin hij mij uitschold voor dommerik, oplichter, noem maar op.”

“Ik heb hem een bericht teruggestuurd dat hij moet stoppen of dat hij zal schrikken van wat er met hem zal gebeuren”, zegt Van den Berge tegen Dag allemaal. “Die man zit overal rond te bazuinen dat ik in ruil voor een lening seks heb gevraagd. Aan een man! Hij probeert mij dus te raken door van mij een overspelige homofiel te maken.”

Toen Van den Berge zijn vrouw Faith hem aanmaande om Dave te negeren, blokkeerde hij de ondernemer op Facebook. “Maar weet je wat hij toen deed? Hij heeft een bericht naar mijn dochter gestuurd: ‘Wat scheelt er met jouw vader? Hij is zo agressief. Trouwens, hij moet zich kalm houden want hij eist seksuele diensten in ruil voor leningen.’ Naar mijn dochter van twaalf jaar!” zegt hij woest.

Wauwermans zelf reageert ook in Dag Allemaal: “Ik laat mij niet doen. Als Peter brutaal is tegen mij, dan bijt ik terug.”