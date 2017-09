Anderlecht droomt van Gent-coach Vanhaezebrouck als opvolger voor Weiler

Anderlecht - Nu René Weiler (44) weg is, heeft Anderlecht een nieuwe coach nodig. Dé droom blijft Hein Vanhaezebrouck, maar AA Gent-voorzitter Ivan De Witte wil dat absoluut vermijden. In afwachting geeft paars-wit assistent Nicolas Frutos minstens drie matchen de kans om zich te profileren als hoofdcoach. Het is niet de bedoeling dat de ­Argentijn T1 blijft, maar je weet nooit.

Een Anderlecht-insider vorig jaar: “Toen Hasi hier vertrok, waren we er voor 99 procent van overtuigd dat Hein Vanhaezebrouck zou komen. Het was dé kans om ons beste voetbal in jaren te spelen.” Er is weinig reden om aan te nemen dat dit ­gevoel in het Vanden Stock-stadion is veranderd.

In de zomer van 2016 lukte het ternauwernood niet, maar Vanhaezebrouck kan nu nog relatief makkelijk weg in Gent. Alleen mag voorzitter Ivan De Witte het niet dromen dat Hein straks presteert bij RSCA nadat hij de deur in Gent achter zich dichttrok en zijn Buffalo’s blijven aanmodderen.

Daarom is De Witte ervan overtuigd dat Vanhaezebrouck Gent ook na 6 op 21 uit het slop zal halen en herbekijkt hij de situatie pas na 15 speeldagen. Dan moet de ploeg een bepaald aantal punten hebben – meer dan 20 op 45 – en zijn we al half november. Zo lang zal RSCA toch niet wachten, zeker?

Veel zal afhangen van Vanhaezebrouck zelf, maar die zal Gent niet zomaar in de steek laten na de steun van de voorzitter en de fans de voorbije weken. Sowieso onderneemt paars-wit deze week nog niets, want in principe krijgt assistent Nicolas Frutos drie matchen – Westerlo (beker), Waasland-Beveren en Celtic (Champions League) – de tijd om zich te bewijzen als hoofdcoach. De directie acht hem daar weliswaar niet klaar voor, maar de ex-spits keerde naar België terug met dit ene doel en je weet maar nooit dat het lukt. Frutos ligt niet alleen goed bij de fans, maar ook bij de spelers. Zo hielp de Goleador jongens als Bruno, Kara, Obradovic en Harbaoui toen Weiler hen (even) aan de kant had geschoven.

Vanaf vandaag leidt Nico Frutos de trainingen, opvallend genoeg bijgestaan door Weilers assistenten Thomas Binggeli en David Sesa. Die blijven voorlopig – om financiële redenen? – bij de club, maar het wordt evenwicht zoeken in die staf. Onder Weiler vervulde vooral Binggeli veel taken – van fysieke arbeid tot tactische bijstand – terwijl Frutos een bijrol had. Die hiërarchie nu omdraaien, is niet evident.

Al 150 sollicitaties

En wat als het niet lukt met Frutos en Vanhaezebrouck niet komt? Michel Preud’homme geniet te veel van zijn sabbatjaar en zou Club Brugge beloofd hebben in dat eerste jaar niet voor een Belgische concurrent te tekenen. Felice Mazzu wordt dan weer te veel beschouwd als een coach die ook speelt vanuit de reactie en hoe zal hij presteren buiten zijn comfortzone Charleroi? Francky Dury, Franky Vercauteren?

Een buitenlander dan maar? Frank de Boer, Claude Puel, Paulo Sousa? Er kwamen alvast 150 sollicitaties binnen, maar zover zijn we nog niet.