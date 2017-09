Regenwolken drijven eindelijk weg: droger weer op komst

Brussel - Ook dinsdag trekken nog enkele buien vanuit de Noordzee over de kust richting Ardennen. In het oosten van het land blijft daarbij een donderslag mogelijk. In de loop van de namiddag worden die buien minder talrijk en kan de zon al meer door het wolkendek breken. ‘s Avonds zet die tendens zich verder door. De lucht blijft nog fris en het wordt niet warmer dan 12 graden op de Ardense Hoogten en 16 of 17 graden in de meeste andere streken. Er waait een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest, meldt het KMI.

De volgende nacht wordt het stabiel en in het eerste deel van de nacht klaart het verder uit. Later en vooral op het einde van de nacht kan zich op vele plaatsen en meestal in de Ardennen mist en lage bewolking vormen. Voorlopig blijft het ook nog koel met minima van 5 tot 7 graden ten zuiden van Samber en Maas en van 8 tot 10 graden in de andere streken. De wind waait nog tijdelijk matig aan zee en later overal zwak, uit west tot noordwest, op het einde van de nacht draaiend naar zuidwest.

Woensdag zorgen drukstijgingen over onze streek voor een rustig en stabiel weertype. We krijgen afwisselend opklaringen en wolkenvelden. In de loop van de namiddag kan de bewolking tijdelijk toenemen, maar in de meeste streken blijft het droog. De temperaturen stijgen naar 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind.

Ook donderdag wisselen brede opklaringen af met wolkenvelden. Op het eind van de dag neemt de bewolking vanuit het westen toe. Het blijft droog bij maxima tussen 14 en 19 graden. De wind is zwak tot matig uit zuidelijke richtingen.

Vrijdag hangt er tijdelijk meer bewolking en daar kan hier en daar wat lichte regen uitvallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Maxima tussen 14 en 19 graden bij een zwakke tot soms matige wind uit west tot noordwest.