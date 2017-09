Ruziënde vrouw duwt man voor de wielen van rijdende auto en kiest het hazenpad

Een automobilist beleefde enkele maanden geleden de schrik van zijn leven toen een ruziënde vrouw plots een man voor zijn wielen duwde. Er raakte gelukkig niemand gewond tijdens het dramatische incident, omdat de bestuurder de man op het laatste nippertje kon ontwijken. “Een poging tot moord”, zegt de bestuurder, die de dashcam-video zaterdag op YouTube publiceerde.

De bestuurder reed door de straten van Houston toen hij een man en vrouw langs de kant van de weg zag staan, die waarschijnlijk een echtelijke ruzie hadden. “Iets dat eruitzag als echtelijk gekibbel, ontaardde in poging tot moord”, schreef de automobilist bij de video die hij op YouTube postte. De impact van het getrek en geduw vernielde de zijspiegel van de wagen, maar verder raakte niemand zwaargewond.

Terwijl de bestuurder een plekje zocht om langs de kant te gaan staan, namen de man - die zijn elleboog leek bezeerd te hebben - en vrouw razendsnel de benen. De automobilist vertelde naar eigen zeggen zijn relaas aan de lokale politie, maar gaf geen informatie over hoe de zaak uiteindelijk is afgelopen. Het is dus niet bekend of de politie de zaak onderzoekt en wat de vrouw bezielde.