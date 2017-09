Antwerpen - Lieve Denis (61) en Hans Faes (62), uitbaters van de Kegelkluis, de laatste kegelbaan van Antwerpen, zoeken een overnemer. “We zoeken mensen die voor de charme en de authenticiteit van het kegelen zijn gevallen”, zeggen Lieve.

Vijftig jaar geleden telde de stad Antwerpen nog acht kegelbanen. Vandaag is de Kegelkluis in de Leeuwenstraat, vlak bij de Vrijdagsmarkt, de laatste overblijver van de Antwerpse kegelsport. In heel Vlaanderen ...