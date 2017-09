Mama vermoorde Luna (2,5) getuigt in ‘Vermassen’ over daad van Hans Van Themsche

In de docureeks rond strafpleiter Jef Vermassen gaat het vanavond over de rol van de media, onder meer in het proces van Hans Van Themsche, die in mei 2006 in Antwerpen de peuter Luna (2,5) en haar Malinese begeleidster neerschoot.

Laurence Van Bree, de moeder van Luna, getuigt hoe ze de media-aandacht voor de moordenaar van haar kind beleefde. Ze heeft ook vragen bij het proces zelf – “Waarom was een assisenzaak nog nodig?” – en vertelt hoe ze jaren later contact had met de moeder van Hans Van Themsche en urenlang gepraat hebben.