Het Sportpaleis verwelkomt terugkerende The Killers

The Killers, bekend van hits als Mr. Brightside en Human, zijn terug. In navolging van het nieuwe album Wonderful Wonderful dat vrijdag verschijnt, onderneemt de Amerikaanse rockgroep rond zanger Brandon Flowers een uitgebreide tournee.

Die houdt op dinsdag 6 maart 2018 halt in het Sportpaleis. De voorverkoop voor dat concert start vrijdag om 10u. Tickets kosten 40 tot 54 euro. De vorige passages van The Killers in ons land dateren van 2013 in een uitverkocht Vorst Nationaal en 2009 op Rock Werchter.