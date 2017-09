Wout Van Aert zakt compleet door het ijs in Iowa: “Normaal heb ik nooit een slechte dag”

“Als ik vorig jaar slecht was, was ik tweede. En was ik héél slecht en kostte het mij veel moeite, dan was ik nóg tweede. Nu was ik veertiende. Dat is mij nog nooit overkomen in een cross bij de profs.” Een dag na zijn totale offday in Iowa City maken Wout van Aert en zijn ploeg de balans op van zijn mislukte start in de Wereldbeker. Zijn conclusie:

“Het heeft geen zin om te gaan twijfelen.” Maar helemaal overtuigd klinkt het niet.