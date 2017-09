Gewapende man overvalt Zeeman

Borgerhout -

Een onbekende man is er zaterdag in geslaagd de kassa van kledingzaak Zeeman op de Turnhoutsebaan leeg te roven. De man stapte rond 17u de zaak binnen. “Hij geraakte tot aan de kassa en heeft die leeggemaakt”, bevestigt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. De man vluchtte vervolgens te voet weg. Hij droeg een muts waardoor hij onherkenbaar was. “Hij had ook een mes bij zich”, aldus Bruyns. Niemand raakte gewond. De overvaller wordt opgespoord. De speurders bekijken ook of er een link is met de overval op de nabijgelegen Wibra een week eerder.