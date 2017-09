Geert Wilders wil Antwerpse kunst over vluchtelingen niet in Breda

De Nederlandse rechtse partij PVV, vooral bekend van zijn voorman Geert Wilders, wil niet dat een Antwerps kunstwerk over vluchtelingen naar Breda komt.

Het kunstwerk Inflatable refugee, van de Antwerpse kunstenaars Dirk Schellekens en Bart Peelman, is deze week te zien van woensdag tot en met zaterdag op het kunstenfestival Graphic Matters in de Nederlandse stad Breda.

Het kunstwerk is zes meter hoog en toont een vluchteling op een boot. De figuur is gemaakt van hetzelfde materiaal als van de boten waarmee vluchtelingen Europa proberen te bereiken.

Maar de komst van dat kunstwerk is tegen de zin van de Brabantse afdeling van de rechtse Nederlandse partij PVV. “Hoe past het promoten van een zes meter hoge ‘opblaasbare vluchteling’ bij de taakstelling van Visit Brabant (de marketingafdeling van de Nederlandse provincie Brabant, red.)?”, vragen ze zich af bij de PVV. “Het is waanzin om belastinggeld te verspillen aan het verheerlijken van massamigratie.”

“Onaangename flashbacks”

Dirk Schellekens en Bart Peelman reageren scherp op de kritiek van PVV. “Als politieke partijen bepalen wat we als kunstenaars al dan niet mogen tonen, krijgen we onaangename flashbacks naar onze geschiedenislessen”, zegt het duo. “Inflatable Refugee is en blijft een kunstwerk dat niet de pretentie heeft pasklare antwoorden te bieden.”

De organisatie van Graphic Matters zegt dat ze met dit kunstwerk een discussie wil aanwakkeren. “Zijn vluchtelingen een kans of een probleem?”, haalt ze als centrale vraag naar boven.

Eerder werd het kunstwerk al getoond in Venetië, Kopenhagen en het festival Op.Recht.Mechelen.