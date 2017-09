Nieuwe tegenslag voor Lierse: Fréderic Frans zes weken out

Een nieuwe tegenslag voor Lierse, dat nu ook zijn aanvoerder Fréderic Frans voor langere tijd ziet uitvallen. De centrale verdediger liep zaterdag in Tubeke - 2-0-nederlaag - een scheurtje in de peesplaat van de voetzool op en is vier tot zes weken niet inzetbaar. Ook Andrei Camargo (achillespees) moet verstek geven voor de bekerwedstrijd van vanavond (20.30u) op Antwerp, maar hij zou wel de match van zaterdag tegen Union halen.