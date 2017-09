Honderden Iraniërs zijn de afgelopen jaren vanuit Cyprus via ons land naar Engeland gesmokkeld. De bende bracht een groot deel van hen eerst onder in vakantieparken, waaronder Sunparks in Mol, om hen vervolgens met valse identiteitspapieren naar Birmingham te loodsen. Na een reeks huiszoekingen in onder meer Zwijndrecht, Aartselaar en Hoboken werd de bende opgerold.