Jonge vandaal (14) geklist in Fort

Koningshooikt / Lier - Tijdens de veldrit op het domein van het Fort van Koningshooikt is zondag een jonge vandaal geklist. Die zou een aantal deuren van vissershuisjes hebben geforceerd. Op het eerste gezicht is er niets gestolen.

Een aanwezige op de veldrit merkte zondagnamiddag een kereltje op dat zich verdacht gedroeg. Hij verschafte zich toegang tot enkele vissershuisjes naast de visvijver. “De persoon in kwestie heeft onmiddellijk alarm geslagen en wij zijn op zoek gegaan naar de verdachte”, vertelt Wim Van Leuven van het Fort van Koningshooikt. “Toen wij aan de buitenkant stonden, kregen we de tiener aan de overzijde in het vizier en zijn we hem niet meer uit het oog verloren. De politie werd gealarmeerd en die heeft de betrokkene meegenomen.”

Uit de eerste vaststellingen zou blijken dat de tiener – er is sprake van een jongeman van 14 jaar oud – zich toegang heeft verschaft tot een tiental vissershuisjes. Er is wellicht niets gestolen. Mogelijk gaat het om vandalisme, al is het best mogelijk dat de jongen op zoek ging naar enkele waardevolle spullen. “Normaal gezien laat niemand iets waardevols achter in zijn of haar huisje. Sommige vissers laten hun vislijnen of schepnet liggen. Of een radiootje” vertelt een visser.

Inbraken vermijden

De verantwoordelijken van het Fort van Koningshooikt doen er alles aan om inbraken te voorkomen. Zo wordt de toegang tot het fort met een poort afgesloten. “En van zo gauw wij melding krijgen dat er iets verdachts aan de gang is, grijpen wij in en alarmeren wij ook de politie”, klinkt het.

De ouders van de gevatte tiener zijn ondertussen op de hoogte gebracht. Eerstdaags wordt de jongeman opnieuw verhoord.