Twee straten krijgen eenrichtingsverkeer

Zandhoven -

De gemeenteraad keurde een politiereglement goed om eenrichtingsverkeer in te voeren in de smalle Achterstraat en in het deel van de Schoolstraat tussen de kruispunten met de Kerkstraat en de Achterstraat in Massenhoven. De ingreep komt er op vraag van de inwoners zelf. De gemeenteraad besliste ook ineens om het parkeren voor vrachtwagens te verbieden in een deel van de Liersebaan aan restaurant Il Forno. Gemeenteraadslid Paul Stulens (Vlaams Belang) vroeg om dan ineens ook te onderzoeken om het parkeren voor grote voertuigen te verbieden in de Langestraat voor de nieuwe Aldi in Zandhoven, omdat die het zicht voor klanten die de parking verlaten belemmeren.