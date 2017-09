We kunnen nu echt beginnen aan het sluiten van de Antwerpse Ring. Het is na al die jaren moeilijk te geloven, maar alle obstakels lijken opgeruimd, alle meningsverschillen bijgelegd, alle moeilijke knopen doorgehakt. Er moet alleen nog flink wat studiewerk worden verricht en er moet een paar miljard worden gevonden om het hele project te voltooien. Dat is natuurlijk geen bijkomstigheid, maar de werkzaamheden kunnen wel beginnen. De spade kan in de grond.

Wie dit scenario een jaar geleden had durven te voorspellen, was door iedereen gek verklaard. Toen zat alles muurvast. In januari van dit jaar verkondigde minister van Mobiliteit Ben Weyts nog stoer dat de spade in de grond kon, maar veel meer dan wat in het rond zwaaien met die spade kon hij niet. Door allerlei procedures moest de aanvang van de werkzaamheden op de rechteroever worden uitgesteld, de gemeente Zwijndrecht lag dwars, er was geen geld en er waren genoeg handtekeningen om een referendum over het BAM-tracé te organiseren. De uitslag daarvan kon opnieuw een bom leggen onder het hele dossier. De situatie leek uitzichtloos.

Maar terwijl door al die onheilstijdingen de moedeloosheid onder de bevolking toenam, werd onder leiding van intendant Alexander D’Hooghe door alle partijen druk overleg gepleegd. Met resultaat. In maart konden politiek en actiegroepen samen naar buiten komen met een akkoord. Sindsdien zitten we in een stroomversnelling van goed nieuws. Er is een haalbaar tracé waarin iedereen zich kan vinden, het referendum komt er niet, de inspraakronde over de overkapping van de Ring is begonnen en nu is ook nog de aanleg van de R11bis van de baan, de zeer gecontesteerde verbinding tussen Wommelgem en Wilrijk. Bovendien hebben de actiegroep Ademloos en de gemeente Zwijndrecht hun klacht bij de Raad van State ingetrokken. En er is alvast (een beetje) geld om een aantal werkzaamheden uit te voeren.

Dat geld is ruim onvoldoende, maar het is een begin. Alexander D’Hooghe heeft altijd gezegd dat er eerst een plan moet zijn waarover alle partijen het eens zijn voor er geld kan komen. “Ik kan aan onze opdrachtgever – de Vlaamse regering – wel intellectuele steun vragen voor deze nota, maar ik kan haar niet vragen om miljarden uit te geven als er geen zicht is op eensgezindheid”, zei hij in november vorig jaar in deze krant toen de actiegroepen veeleer afwijzend hadden gereageerd op zijn ontwerpnota.

De eensgezindheid is er nu duidelijk wel. Als we D’Hooghe mogen geloven, is dat de eerste stap naar de financiering. En na alles wat we van deze man al gezien hebben, kunnen we hem maar beter geloven. Oosterweel is eindelijk op de goeie weg.