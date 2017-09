Buurderij zoekt tweede adem

Wijnegem - Buurderij ’t Gasthuis telt te veel ‘slapende buren’. Met een proeverij proberen gangmakers Sabine Eykens en Remco De Geyter de bestelhonger weer aan te scherpen.

Het Netwerk van Boeren & Buren probeert sinds 2015 in heel Vlaanderen zo veel mogelijk consumenten toegang te geven tot gezonde voeding, om zo de lokale landbouw die voor werkgelegenheid en sociaal welzijn zorgt, te ondersteunen. Dat is ook het opzet van Sabine Eykens en haar vriend Remco De Geyter, die hun Buurderij lanceerden dit voorjaar. Bestellen van om de hoek gemaakte of geteelde producten gebeurt online. De bestelling kan elke week in ’t Gasthuis worden afgehaald.

De opstart ging gepaard met een proeverij waarop liefst vijftien leveranciers aanwezig waren. Heel wat van de toen 215 leden kwamen op verkenning om letterlijk en voor het eerst te proeven van al die zelf gekweekte of ambachtelijk bereide producten.

Na de vliegende start, ging het de laatste maanden een beetje bergaf met de Buurderij en niet alleen omdat het vakantie was. “In àlle buurderijen zijn er te veel slapende buren. In Wijnegem tellen we 485 leden, maar noteren we gemiddeld slechts twintig bestellingen. En dat is jammer genoeg te weinig om interessant te blijven voor sommige producenten.”

www.boerenenburen.be