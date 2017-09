Senioren coveren Coldplay en Oasis

Antwerpen - Dirigent Hans Primusz heeft het officiële startschot gegeven van het nieuwe pop-upkoor Jong van Hart. Dat staat op zaterdag 25 november op het podium van deSingel. Nieuw is dat er geen bekende soloartiest meer bij is.

Het koor bestaat uit meer dan 150 leden, voornamelijk senioren, die tien sessies lang gecoacht worden door de bekende dirigent Hans Primusz, die zowat het monopolie op dit soort pop-upkoren heeft. Het is immers al de vierde keer dat Primusz in dit huzarenstukje zal slagen. “Op het programma staan naast Nederlandstalige liedjes ook Franse chansons en popnummers van The Beatles, Elvis Presley en zelfs Michael Jackson, Coldplay en Oasis”, zegt Primusz. “Eigenlijk was iedereen die jong van hart en geest is welkom om mee te zingen, maar het zijn toch vooral senioren die interesse toonden. Een minimumleeftijd zoals bij het Amerikaanse Young@Heart (73 jaar, red.) was er niet.”

“Nieuw is dat we geen bekende soloartiest meer inschakelen, zoals bij de vorige edities met Pieter Embrechts en Eddy et les Vedettes. We gaan een aantal koorzangers zelf laten soleren. Vandaag weet ik nog niet eens wie in welke toonaard zal zingen. Dat betekent dat het nog tien drukke weken worden, maar we geraken er wel tegen 25 november.”

www.jongvanhart.be