Feyenoord mag definitief geen fans meenemen naar Napels in Champions League

Het Rotterdamse legioen is volgende week definitief niet welkom in Napels voor de wedstrijd van Feyenoord tegen Napoli in de groepsfase van de Champions League. Feyenoord heeft maandag via de Italiaanse club de schriftelijke bevestiging gekregen van het verbod, dat door het provinciebestuur van Napels is uitgevaardigd. Het is de Italiaanse club verboden om kaarten aan Nederlanders te verkopen.