Gitok start het nieuwe schooljaar met een nieuw werktuig

Kalmthout - Gitok is op 1 september schitterend gestart aan zijn nieuwe schooljaar. Op donderdag 7 september werd een nieuw werktuig geleverd en geïnstalleerd.

In de afdeling mechanica/werktuigmachines werd donderdag 7 september, een gloednieuwe CNC freesmachine geleverd door de firma Crispyn. Voor deze gelegenheid mocht de vrachtwagen op de speelplaats rijden over drukverdelende matten. De machine werd dan via een kraan uitgeladen en met mankracht in het werkhuis gerold.

Met deze nieuwe machine kunnen de leerlingen binnenkort zowel handmatig als computer gestuurd metalen blokken bewerken. De machine is in staat om vrijwel alle moeilijke vormen, zoals bijvoorbeeld 3D-figuren, te maken. Naast deze machine werden ook twee extra programmeerboxen geleverd die de leerlingen in staat stellen om op voorhand in het computerlokaal een programma te maken en te simuleren. Hierna kan het programma via USB-stick worden overgezet naar de CNC freesmachine.

Gitok is een secundaire school uit Kalmthout en biedt een ruime waaier aan industriegerichte opleidingen op algemeen-, beroeps- en technisch niveau, die uitstekend voorbereiden op een boeiende job of hoger verder studeren. Op Gitok heerst er een sfeer van respect en vertrouwen, die deskundig bewaakt wordt door onze leerlingenbegeleiding.

Info: Gitok bovenbouw of Facebookpagina Gitok Kalmthout