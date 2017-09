Gerda Fransen pikt massa's zwerfvuil op in Halle

Zoersel - In de fusiegemeente Zoersel zijn 35 bermmeesters actief. Deze vrijwilligers zorgen ervoor dat het zwerfvuil in hun omgeving op geregelde tijdstippen wordt opgeruimd. Eén van hen is Gerda Fransen uit Halle.

Je houdt het niet voor mogelijk, maar zwerfvuil vormt een plaag in Zoersel. Bermmeester Gerda Fransen uit de deelgemeente Halle weet ervan mee te spreken. "Vorige week was de buit extra groot. In mijn eentje vulde ik op één dag zeven huisvuilzakken vol zwerfvuil in de buurt van Liefkenshoek", getuigt zij.

De meest actieve bermmeesters, en daartoe behoort Gerda Fransen, krijgen van de gemeente Zoersel een speciale kar ter beschikking. Daarop kunnen enkele vuilniszakken worden geplaatst. Eens gevuld, brengt Gerda die zakken naar een bepaalde plaats, waar het afval na het plegen van een telefoontje door gemeentewerklieden wordt opgepikt.

Dat systeem werkt goed, maar Gerda vindt het jammer dat de 'daders" zo maar blikjes, brikken, glas, kledij, ja zelfs drugspuiten in de open natuur gooien. Die mensen hebben blijkbaar een voorliefde voor baangrachten en weilanden, want daar is het meeste afval te vinden. Niet alleen in de buurt van Liefkenshoek, maar ook op vele andere plaatsen in heel Zoersel. In de loop van deze week toert de politie speciaal rond om daders te kunnen vatten, onder meer in de omgeving van bushokjes.