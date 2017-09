SAMANA onderneemt met dertigtal leden smakelijke reis

Niel - Ziekenzorg Niel, nu SAMANA, ondernam met haar leden een eendaagse reis. De reis ging naar het Nederlandse Hilvarenbeek. Met dertig waren ze. De autobus vertrok aan de kerk in Niel.

In Nederland werden de deelnemers eerst op een heerlijke lunch verrast. Daarna werd een bezoek gebracht aan het museum ‘Dansant’.

Het is een museum van feest- en kermisorgels. Aan de bezoekers werden oude draaiorgels in mahonie, kristal en spiegels voorgesteld. Met al deze muziek zat de sfeer er onmiddellijk in. Het werd een reis om van te smullen.