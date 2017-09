Volgend schooljaar mogelijk ‘havenklassen’ in en rond Antwerpse haven

Antwerpen - Geen bos- of zeeklassen, maar ‘havenklassen’ in en rond de Antwerpse en Waaslandhaven. Tegen volgend schooljaar wil de Antwerpse en Wase havengemeenschap daarin voorzien. In de eerste plaats wordt gemikt op scholieren van 14 tot 16 jaar.

“Het gaat om het ontwikkelen van een geïntegreerd, meerdaags aanbod voor scholen, te vergelijken met bijvoorbeeld bos- of zeeklassen. Daarbij wordt uitdrukkelijk aangesloten bij de leerdoelen die voor de verschillende leerlingen/graden gelden. Het aanbod bevat elementen van natuur, techniek, milieu en geografie”, zeggen voorzitters Marc Van Peel (Havenbedrijf Antwerpen) en Boudewijn Vlegels (Maatschappij Linkerscheldeoever).

Het doel is om een aanbod op maat te ontwikkelen, dat aansluit bij de bestaande en nog op te starten activiteiten. Er wordt gedacht aan verblijven in het jeugdcentrum van Prosperpolder (Beveren) of Sint-Andries (rechteroever) om van daaruit rond diverse thema’s uitstappen te maken.

14 tot 16 jaar

“Er wordt in de eerste plaats gemikt op de tweede graad middelbaar onderwijs, van 14 tot 16 jaar, omdat daar op dit moment weinig of geen aanbod voor is, terwijl het wel een belangrijk moment is in de studiekeuze”, zo klinkt het nog bij het kabinet van Van Peel.

In de komende weken wordt het programma voor 2018 nog verder verfijnd. Welk budget ervoor wordt voorzien en wat het aantal verwachte deelnemers is, is volgens het kabinet nog niet duidelijk. Er zal wel rekening worden gehouden met de maximumfactuur in het onderwijs.

De klassen passen in Havenland, een project dat meer verbondenheid moet creëren tussen het havengebied en de omgeving. Zondag zetten zestien partners, waaronder de Vlaamse overheid en de bevoegde minister, een aantal gemeenten, de Havenbedrijven, de provincie en Natuurpunt, hun handtekening onder een Havenlandcharter. De gemeente Beveren zou later nog tekenen.