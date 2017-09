Kesselaar verkoopt duurste duif ooit voor waanzinnig bedrag

Nijlen / Kessel - In de duivenwereld sneuvelen de records aan de lopende band. Een paar maanden geleden kocht een Zuid-Afrikaanse liefhebber nog een Vlaamse duif voor 360.000 euro. Nu gaat de Chinees Kaier daar nog een stuk boven. Hij betaalde 400.000 euro voor duivin Nadine, van een Kesselse kweker Willy Daniëls (68). “Dat geld was welkom. Ik had net kosten aan mijn huis.”

De Chinese duivenverzamelaar Kaier die 400.000 euro neertelde voor de Vlaamse duif Nadine. Foto: PIPA.BE

“Het is een beetje met pijn in het hart, maar ik kon bijna niet anders dan Nadine verkopen”, zegt duivenmelker Willy Daniëls. “Er werd langs alle kanten zeer hard aan mijn mouw getrokken. Iedereen wist dat ik hier een absolute topper had zitten. Tot in het verre buitenland. Nadine nog langer hier op til houden was gevaarlijk. Ik was bang voor diefstal. Nu ze weg is, slaap ik toch een stuk geruster.”

Mooie Vlaamse villa

400.000 euro is er betaald voor Nadine. Voor dat geld koop je een mooie Vlaamse villa. Hoe kan een duif evenveel waard zijn? Nadine won dit jaar wel de titel van nationaal kampioen bij de jaarlingen op de halve fond. Dat zijn acht wedstrijden over afstanden van 300 tot 500 kilometer. De beste vier uitslagen tellen mee voor de eindoverwinning. Maar is ze daarom zoveel geld waard?

Volgens Willy Daniëls wel. “Nadine blinkt vooral uit door haar uithoudingsvermogen. Maar ze viel nog des te meer op doordat haar volle zus vorig seizoen ook nationaal kampioene werd . Ik kweek al duiven van in 1980, maar twee zussen die na elkaar nationaal kampioen worden, dat heb ik nog nooit meegemaakt.”

Ook dat element trok de internationale aandacht. Rijke buitenlandse duivenliefhebbers stuurden hun experts naar de til van Willy Daniëls om Nadine van nabij te bekijken. De Chinese duivenverzamelaar Xing Wei, in duivenmiddens beter bekend als Kaier, kwam in hoogsteigen persoon naar Kessel. Hij deed het hoogste bod: 400.000 euro. Hij zal in China met Nadine kweken.

Foto: PIPA.BE

Zoals in het voetbal

Nikolaas Gyselbrecht van de duivenveilingsite Pipa legt uit waarom momenteel zoveel wordt geboden op onze Vlaamse duiven: “Het is zoals in het voetbal. Ook daar sneuvelen de recordbedragen. De duivensport is internationaal geworden. In Zuid-Afrika, Zimbabwe, Taiwan, maar ook in Portugal worden nu prestigieuze duivenwedstrijden georganiseerd. Daar valt steeds meer geld mee te verdienen. Dus kan je maar beter met de beste duiven aan de start komen. België is nog steeds het mekka van de duivensport. Dus komen de rijke kopers naar hier.”

Kosten aan het huis

Willy Daniëls, die Nadine verkocht, is tevreden met zijn 400.000 euro. “Dat geld is welkom. Ik had toch net kosten aan mijn huis. Maar ik blijf wel met de duiven spelen”, zegt de gepensioneerde diamantbewerker.

Een tijd geleden waren er berichten over een Belgische duif Mister Fantastic, die voor 500.000 euro zou zijn verkocht aan een Chinese makelaar. “Maar daar klopt niets van. Dat was fake news”, zegt makelaar Geert Declercq.