Rus die derde wereldoorlog voorkwam overleden

Stanislav Petrov, de Russische militair die in 1983 de wereld van de ondergang redde door een (vals) alarm voor een Amerikaans kernaanval (terecht) te negeren, is overleden.

In de nacht van 26 op 27 september 1983, hartje Koude Oorlog liep in de controlekamer van de luchtafweer van de Sovjet-Unie een waarschuwing binnen. Russische satellieten hadden gedetecteerd hoe vanuit Montana in de VS vijf internationale kernraketten waren opgestegen, met bestemming de USSR.

Normaal gezien moest luitenant-kolonel Stanislav Petrov, op dat moment van dienst in de controlekamer, onmiddellijk het Russische opperbevel alarmeren, zodat een vergeldingsactie kon opgestart worden. Petrov oordeelde echter dat het om loos alarm moest gaan.

Zijn intuïtie zei hem dat de vijf raketten er niet als een echte Amerikaanse aanval uitzagen, en bovendien had hij zijn twijfels bij de betrouwbaarheid van het satellietwaarschuwingssysteem, dat de Sovjets pas een jaar eerder in gebruik hadden genomen.

Een kwartier later werd het vermoeden van Petrov bevestigd en bleek de Rus met zijn koelbloedigheid een nucleaire wereldoorlog vermeden te hebben.

Het incident werd onmiddellijk als top secret geklasseerd. Pas in 1998 werd het verhaal openbaar gemaakt door een voormalige overste van Petrov.

In 2013 kreeg Petrov de Dresden-prijs voor zijn bijdrage aan de wereldvrede, maar hij zag zichzelf niet als een held. ‘Ik deed enkele mijn job’, aldus de man.

In 2014 draaide regisseur Peter Anthony de documentaire The man who saved the world over Petrov.

Vandaag raakte bekend dat de man op 19 mei overleden is in een klein dorpje in de buurt van Moskou.