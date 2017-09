Zeldzaam wit tijgerwelpje krijgt tedere wasbeurt van z’n mama en laat alle harten smelten

Een zeldzame witte Bengaalse tijger zag onlangs het levenslicht in de zoo van de Oekraïense stad Jalta en werd gefilmd toen hij een stevige wasbeurt van zijn moeder kreeg. Het is de eerste keer in twee jaar dat de vrouwelijke tijger haar eigen jong opvoedt en eten geeft, iets wat ze in het verleden telkens weigerde. De geboorte is goed nieuws voor de soort, want hoewel Bengaalse tijgers het talrijkst zijn van alle tijgers, leven er nog slechts 2600 in het wild en wordt de soort met uitsterven bedreigd.

De verzorgers van de Zoo van Jalta maakten onlangs een unieke belevenis mee toen de vrouwelijke witte tijger Tigryulya beviel van slechts één welpje. Het komt bijna nooit voor dat een tijger slechts één welpje krijgt, waardoor de bevalling nog zeldzamer is.

Tigryulya - een cadeautje van Joelia Tymosjenko, die tot 2010 de eerste minister van Oekraïne was - kreeg nu moederlijke gevoelens voor haar kroost en werd gefilmd toen ze het welpje eten en een stevige wasbeurt gaf, iets wat ze bij eerdere nestjes nooit deed. Het welpje heeft voorlopig nog geen naam, maar geniet zichtbaar van de aandacht die hij van zijn mama kreeg.

Bengaalse tijgers komen oorspronkelijk uit het Indische subcontinent en leven in het wild in onder andere India, Nepal, Bangladesh en China. Begin twintigste eeuw waren er nog meer dan 40.000 exemplaren in India alleen, maar in de jaren zeventig was dit aantal dramatisch gedaald tot minder dan 2000, door jacht en verlies van habitat. Inspanningen van dierenorganisaties om de habitat van de dieren beschermen hebben hun vruchten afgeworpen, waardoor de populatie opnieuw stijgt.