Uilse Feesten starten met barbecue

Essen - De Uilse Feesten in Horendonk zijn gisterochtend gestart met een barbecue en werd er symbolisch een duif gelost. Voor deze dorpse traditie krijgen de kinderen een dag vrij van school.

Op Den Uil hangt de vlag uit. Het is nog vroeg in de ochtend maar er klinkt al muziek, en de geur van gebakken worsten en satés komen je tegemoet. Een barbecue is niet echt abnormaal, maar wel om 9u ’s ochtends.

De Horendonkenaars kijken er al niet meer van op. De Uilse Feesten zijn voor velen hét hoogtepunt van het jaar. Kinderen krijgen een dag vrij van school en hun mama’s en papa’s nemen een vakantiedag op.

“Met de barbecue wordt ’s morgens een goei laagske gelegd”, zegt Diego Rossen. “Want we gaan er stevig tegenaan. Vroeger werden op maandag de duiven aan het café gelost en gingen de duivenmelkers van staminee naar staminee. Vandaag zijn er nog amper duivenmelkers maar de traditie willen we toch verder zetten. In café Arabieren lossen we symbolisch een duifje.”

Het feest duurde gisteren tot in de late uurtjes en vandaag vinden de volksspelen plaats. Een gebeuren waar jong en oud aan deelneemt.