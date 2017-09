‘Nieuwe’ orkaan Maria schaalt op naar categorie 3 (op een schaal van 5)

De orkaan Maria, die binnenkort aankomt in de Caraïben, is krachtiger geworden en is nu een orkaan van categorie 3, op een schaal van 5. Dat maakte het Amerikaanse orkaancentrum NHC maandag bekend.

Categorie 3 betekent windsnelheden van 195 km per uur. Het natuurgeweld verplaatst zich nu aan 17 km per uur in westnoordwestelijke richting.

Maria is de tweede krachtige orkaan binnen twee weken die een aantal Caribische eilanden zal raken. Naar verwachting arriveert de storm in de nacht van maandag op dinsdag bij de Bovenwindse eilanden, zegt het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC).