Honderden beschermde schildpadden overleden door verwaarlozing

Een dertiger riskeert een jaar cel voor inbreuken op het dierenwelzijn. Hij hield 332 Moorse landschildpadden, een beschermde soort, in schrijnende omstandigheden in een garagebox. De dieren zijn ondertussen allemaal overleden.

Op 7 september vorig jaar meldden huurders van de aangebouwde garageboxen dat er bij hun buur vreemde geluiden uit de garage kwamen. De politie nam contact met de beklaagde, die meteen zei dat hij er schildpadden hield. Ze spraken af om 14 uur aan de garagebox om de vaststellingen te doen.

De agenten kwamen per toeval een halfuur vroeger ter plaatse en zagen hoe de Marokkaanse dertiger zijn Mercedes vol aan het laden was met Moorse landschildpadden. De garagebox had geen lichtinval, was bezaaid met verdord groen en stonk. Er lag een schildpad die al overleden was.

SOS Reptiel

De agenten troffen er nog 332 levende schildpadden aan. Zij waren mager, gedehydrateerd en geïnfecteerd met spoelworm. De dieren werden ondergebracht bij vzw SOS Reptiel in Zuienkerke. Het opvangcentrum liet extra verblijven bouwen, bracht de dieren naar de UGent voor onderzoek, diende ze medicatie toe... Ondertussen zijn alle schildpadden toch overleden.

De beklaagde gaf toe dat hij 36 schildpadden meesmokkelde vanuit zijn thuisland Marokko. De overige bijna 300 dieren verzorgde hij naar eigen zeggen voor iemand anders. Hij slaagde er weliswaar niet in de agenten van contactgegevens te voorzien.

Erg lucratief

‘Net als drugs kan de handel in beschermde dieren erg lucratief zijn. De drijfveer is louter financieel gewin’, zegt de openbare aanklager, die een jaar cel vraagt. De Belgische staat vordert bijna 15.000 euro schadevergoeding. SOS Reptiel, dat zijn dagelijkse werking moet financieren met donaties en giften, hoopt zijn investeringen en kosten te verhalen op de beklaagde. De organisatie vraagt een materiële schadevergoeding van 85.000 euro.

Thomas Vandemeulebroucke, de advocaat van de dertiger, stelt voor de man een zware werkstraf op te leggen. De schadevergoedingen zijn volgens hem niet gerechtvaardigd. ‘Op een schildpad na, die al overleden was, zijn ze allemaal gestorven in hun opvang. Dat kan niet helemaal op ons verhaald worden.’

Het vonnis wordt verwacht op 16 oktober.