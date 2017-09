Geen hoofdtabel voor Yannick Mertens op ATP Metz

Yannick Mertens (ATP 331) is er maandag niet in geslaagd door te dringen tot de hoofdtabel op het ATP-toernooi van Metz (hardcourt/450.000 euro). Mertens verloor in de tweede (en laatste) kwalificatieronde na één uur en twee minuten in twee sets (6-3 en 6-4) van de Duitser Peter Gojowczyk (ATP 95), het eerste reekshoofd in de kwalificaties.

David Goffin was al verzekerd van zijn plekje op de hoofdtabel. Goffin, het tweede reekshoofd, heeft vrij in de eerste ronde. In de tweede ronde wacht voor hem een confrontatie met de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Nicolas Almagro (ATP 132) en de Fransman Julien Benneteau (ATP 96).