Ook na (kort) nachtje is ontgoocheling nog niet verteerd bij Wout van Aert: “Nog nooit meegemaakt”

De ontgoocheling bij Wout van Aert na de eerste Wereldbekercross, afgelopen zondag in Iowa, is enorm groot. De wereldkampioen had veel meer verwacht dan een veertiende plaats. Dat bevestigde ook zijn sportdirecteur Jan Verstraeten.

“We hebben net ontbeten en hebben ondertussen de tijd gehad om alles te laten bezinken”, stelde Jan Verstraeten. “Natuurlijk was Wout enorm teleurgesteld met zijn prestatie in Iowa. Veertiende worden is niet goed. Dit zijn nu eenmaal van die dagen die je snel moet vergeten en die je van je moet afzetten. We gaan nu lekker ontspannen. Niet teveel meer denken aan wat gisteren gebeurde. Vanaf morgen/dinsdag leggen we opnieuw de focus naar de volgende cross”.

Het liep al niet lekker bij Wout van Aert en dan kreeg hij halfcross ook nog eens af te rekenen met materiaalpech. “Als het dan eens tegen zit, zit het ook helemaal tegen”, vervolgde Jan Verstraeten. “Wout reed op de meeste slechte plaats op het parcours lek en moest een heel deel afleggen met een lekke voortube. Niet evident op een harde omloop. Hij was op een gegeven moment zelfs teruggezakt tot een negentiende plaats. Gelukkig heeft hij dan nog wat plaatsjes kunnen opschuiven. Wout had bovendien in aanloop naar de cross in Iowa wat af te rekenen met jetlag en buikloop. Een samenloop van omstandigheden zorgt dan voor een negatieve spiraal. We hebben nu twee crossen achter de rug. Het seizoen is dus verre van gedaan. Wij focussen al naar de volgende cross toe, die van Waterloo komende zondag.”

“Nog nooit meegemaakt”

Op Twitter bekende Wout van Aert zelf dat hij het lastig heeft: “Het was een echte lijdenstest voor mij. Het is de eerste keer sinds ik prof ben dat ik zoiets meemaak. Maar ik vecht terug, dat is zeker! Bedankt iedereen voor de aanmoedigingen, US cyclocross is alive!”

Today was a real sufferfest for me. First time since I'm professional that I feel like this. I'll fight back, that's for sure! #JingleCross pic.twitter.com/jkgLMG3LnW — Wout van Aert (@WoutvanAert) 17 september 2017

Thanks for the cheers everyone. US cyclocross is alive! — Wout van Aert (@WoutvanAert) 17 september 2017