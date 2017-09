Deze vijf Antwerpse jeugdhuizen krijgen steun van Sven Gatz

Antwerpen - Minister van Jeugd Sven Gatz (Open Vld) geeft 46 jeugdhuizen subsidies voor projecten over artistieke expressie of ondernemerschap. Daarbij zitten ook vijf Antwerpse huizen.

Per project wordt er maximaal 45.000 euro toegekend. Het geld is bedoeld om voor 2018 medewerkers aan te werven die projecten uitwerken over artistieke expressie of ondernemerschap. Sven Gatz: “Het gaat telkens om projecten van, voor en met jongeren, die bovendien op korte termijn voor nieuwe jobs zorgen in de jeugdhuissector. Tegelijk dagen we op die manier de jeugdhuizen uit om hun doelgroepen te vergroten en diverser te maken.”

Voor Antwerpen zijn er vijf jeugdhuizen die de projectsubsidies krijgen. JC Bouckenborg, Vizit, Het Bos, Ahoy en Kavka. In alle gevallen gaat het om een verlenging van eerdere projecten.

Deze projectsubsidie bestaat sinds 2014. In dat jaar werden er 42 projecten gesubsidieerd. Nu worden er 75 projecten ondersteund. Door de toename van het aantal projecten, werd ook het budget opgetrokken. Voor 2018 wordt er in totaal 3,145 miljoen euro uitgetrokken voor de projecten bij de jeugdhuizen.