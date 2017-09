Mode GET THE LOOK. Nonchalant maar hip zoals Emma Stone

Oscarwinnares Emma Stone is momenteel in New York bezig met de opnames van een nieuwe ‘Netflix’-reeks ‘Maniac’, die zich zal focussen op de fantasiewereld van twee patiënten uit een mentale instelling. Voor haar rol draagt de blondine nonchalante outfits die tegelijk heel stijlvol zijn. Zo steel je haar look.