LIVE. Jelle Van Damme krijgt eerste basisplaats in Bekerduel Antwerp- Lierse

Door het vreemde reglement in 1B wist niet Lierse, maar Antwerp vorige seizoen de promotie af te dwingen. Enkele maanden later leeft Antwerp op een wolk in 1A en is het al kommer en kwel bij Lierse in de kelder van 1B. Vandaag krijgen de Pallieters de kans om eindelijk eens plezier te beleven aan de seizoenstart. Lierse moet in de 1/16de finales van de Beker wel op bezoek in een kolkende Bosuil, geen cadeau voor een club in crisis. Volg de wedstrijd in de Croky Cup hier op de voet vanaf 20.30 uur.

Tussenstand. ANTWERP 0 - 0 LIERSE