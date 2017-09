Red Flames trappen WK-kwalificatiecampagne op gang in Leuven

Brussel - Bijna twee maanden nadat de Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg in de groepsfase van het EK werd uitgeschakeld, trapt het team van bondscoach Ives Serneels dinsdag om 20u15 de kwalificatiecampagne voor het WK in Frankrijk (7 juni-7juli 2019) op gang. Dan ontvangen de Red Flames Moldavië in het stadion van Oud-Heverlee Leuven.

In poule 6 nemen de Belgen, de nummer 23 op de FIFA-ranking, het op tegen Italië (FIFA 18), Portugal (FIFA 34), Roemenië (FIFA 38) en Moldavië (FIFA 86). De zeven groepswinnaars zijn rechtstreeks geplaatst voor het WK. De vier beste tweedes spelen barrages in twee rondes: halve finales (heen 1 oktober 2018, terug 9 oktober) en een finale (heen 5 november 2018, terug 13 november). De winnaar daarvan heeft ook een WK-ticket beet.

De Belgische bondscoach acht een eerste WK-deelname niet onmogelijk. “Het is een groep die ons mooie wedstrijden oplevert. Maar we moeten ook nuchter zijn. Van de zeven kwalificatiegroepen is onze poule de enige met drie landen op UEFA Euro 2017. Daarenboven miste Roemenië maar net het EK. We moeten er alles aan doen om ook in deze groep iets te betekenen”, verklaarde Serneels meteen na de loting.

Met drie op negen eindigden de Red Flames op hun eerste EK op de derde plaats in groep A na een zege tegen Noorwegen (2-0) en nederlagen tegen Denemarken (0-1) en Nederland (1-2). Nederland kroonde zich uiteindelijk tot Europees kampioen, na een 4-2 overwinning in de finale tegen de Denen.

In aanloop naar het WK-kwalificatieduel van dinsdag tegen Moldavië oefenden de Belgen afgelopen donderdag in Tubeke tegen Nederland. Net als op het EK trokken ze met 1-2 aan het kortste eind. Moldavië en Italië kwamen al in actie in de groep van België. Vorige week vrijdag won de Squadra Azzurra met 5-0.