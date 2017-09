Hilariteit in de auto van Karen & James: “Martine, ge zijt precies een jukebox”

Het belooft weer gezellig te worden in de nieuwe aflevering van ‘Camping Karen & James’ maandagavond. Na een lekkere maaltijd waar de “koffie en de cola” het lekkerste waren volgens Wesley, is het tijd om terug naar de camping te gaan. Mét muzikaal talent Martine.

“Ik ga eens zingen, ik heb daar zin in”, begon Martine. En ze liet er geen gras over groeien. Van ‘Daar bij die molen’ van Willy Derby tot ‘La ballade des gens heureux’, of was het ‘La ballade des dangereux’?, passeerden de revue. Haar enthousiasme werkte aanstekelijk, want James en Karen deden gretig mee. Al hadden de andere passagiers in de wagen daar toch niet zoveel zin in, want zij lagen al snel schaapjes te tellen.

Camping Karen & James, elke maandagavond om 20.35 uur op VIER