Deze lieve jongen vindt mooie manier om zijn depressieve vriendin te helpen

Samenzijn met iemand die vecht tegen een depressie en angstaanvallen is niet altijd makkelijk. De vriendin van deze jongen heeft er last van, maar hij heeft iets liefs gedaan om haar zo goed mogelijk bij te staan tijdens moeilijke momenten.

“Mijn vriendin lijdt soms enorm onder haar depressie en angstklachten”, schrijft de jongen die zichzelf Bodaveez noemt op sociale netwerksite Reddit. Hij surfte rond op internet en kwam een leuk idee tegen om sombere dagen net iets draaglijker te maken, dat hij kopieerde voor zijn vreindin.

Zijn oplossing? Hij verdeelde friscostokjes in vier groepen. Elke groep kreeg een kleur. Vervolgens schreef hij op de oranje stokjes inspirerende quotes die zijn vriendin weer moed moeten geven. De gele stokjes waren voorbehouden voor positieve woorden om haar ervan te overtuigen dat ze het waard is. Op de roze stokjes schreef de jongen leuke activiteiten die het meisje tot rust zouden brengen. Op de blanco varianten mocht ze zelf een plezierige ervaring delen.

Alle stokjes deed hij vervolgens in een bokaal, die ze op haar bureau kan plaatsen. Of zijn cadeautje helpt, weet hij niet. Maar hij wil ermee bewijzen dat hij zijn lief wil helpen. “Ze is heel speciaal voor mij. Het minste wat ik kan doen, is helpen. Onze relatie is bij momenten een echte uitdaging, maar tegelijk ook de beste ooit.” Zijn initiatief doet alvast veel harten smelten, zo blijkt uit bijna een half miljoen likes.