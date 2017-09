Oppermachtige Leishman pakt eindzege in BMW Championship golf

Brussel - De Australiër Marc Leishman heeft zondag na een indrukwekkend staaltje golf het BMW Championship (PGA/8.750.000 dollar) op zijn naam geschreven. Op de Conway Farms-golfbaan in het Amerikaanse Lake Forest (Illinois) domineerde hij het toernooi van start tot finish.

De 33-jarige Leishman nam op dag één de leiding en stond deze niet meer af. De Australiër, die in maart het Arnold Palmer Invitational won, zette achtereenvolgens ronden neer van 62, 64, 68 en 67 slagen, waarmee uiteindelijk de Engelsman Justin Rose en de Amerikaan Rickie Fowler met vijf slagen achter zich liet. Met zijn eindscore van 261 slagen evenaarde hij het toernooirecord van de Amerikaan Dustin Johnson, die vorig jaar ook een score van 23 onder par neerzette.

Leishman klimt meteen naar de vierde plaats in het FedEx Cup-klassement. De Amerikaan Jordan Spieth, die in Lake Forest zevende werd, blijft aan de leiding voor Justin Thomas en Dustin Johnson, ‘s werelds nummer één. Vanaf donderdag strijden 30 spelers tijdens het Tour Championship voor de FedEx Cup-overwinning. De Noord-Ier Rory McIlory zal niet van de partij zijn. Na zijn teleurstellende 58e plaats in Lake Forest strandde hij op de 58e plaats in het FedEx Cup-klassement.

Eindstand:

1. Marc Leishman (VSt) 261=62-64-68-67 -23

2. Justin Rose (Eng) 266=67-68-66-65

. Rickie Fowler (VSt) 266=65-64-70-67

4. Jason Day (Aus) 268=64-65-70-69

5. Matt Kuchar (VSt) 269=67-68-67-67

. Jon Rahm (Spa) 269=69-68-65-67

7. Tony Finau (VSt) 271=65-72-70-64

. Jordan Spieth (VSt) 271=65-70-71-65

9. Anirban Lahiri (Ina) 272=67-71-68-66

. Webb Simpson (VSt) 272=66-73-65-68

. Patrick Cantlay (VSt) 272=67-65-70-70

...

33. Dustin Johnson (VSt) 276=71-72-69-64

47. Justin Thomas (VSt) 279=67-70-71-71

58. Rory McIlroy (NIe) 282=72-69-70-71