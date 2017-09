Project waarbij werknemers beloond worden als ze de spits vermijden verlengd wegens succes

Antwerpen - Het project ‘Spitsmijden’, waarbij werknemers beloond worden als ze niet tijdens de spits naar hun werk rijden, wordt met zes maanden verlengd. Aanvankelijk zou het project, dat op initiatief van de stad Antwerpen werd gelanceerd, enkel in september lopen.

Bedoeling van het project is om een gedragsverandering teweeg te brengen en zo de dagelijkse files korter te maken. Wie vijf keer per maand buiten de spitsuren (van 7 tot 9u en van 16 tot 18u) naar het werk rijdt of een alternatief vervoersmiddel kiest, krijgt een waardebon in een Antwerpse winkel. Wie dat meer dan 15 keer doet, krijgt een lunch van 25 euro. Registratie gebeurt via een app ontwikkeld door Olympus Mobility.

Volgens Olympus Mobility nemen al meer dan 140 bedrijven deel aan het project. Dankzij dat succes wordt het project nu verlengd tot eind maart.