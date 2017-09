Dieven plunderen sportwinkel in nog geen vijf minuten

In de Waalse stad Loverval heeft een dievenbende zaterdagnacht een sportwinkel leeggeroofd. De dieven, vermoedelijk met vier of vijf, namen bijna alle T-shirtjes en sportschoenen mee. Op de camerabeelden is te zien hoe ze heel gericht te werk gaan. Volgens de uitbaatster van de winkel hadden ze de inbraak heel goed uitgekiemd op voorhand.

"Ze zijn binnengebroken door middel van een koevoet", zegt gerante Sandrine Stilmant aan RTLinfo. "Elke sweater kost € 90 en een training verkopen we voor ongeveer € 130 à € 140. Je kan je dus wel inbeelden wat voor buit de dieven meehebben", gaat ze verder. Naast kleren namen ze ook schoenen mee uit de stock en heel wat wisselgeld.

Volgens Sandrine gingen ze gericht te werk. "Als je de beelden bekijkt, zie je dat ze alles goed georganiseerd hadden. Er waren trouwens vier of vijf mannen binnen, maar volgens mij stonden er ook buiten te wachten in de auto. Ze hadden alles goed uitgekiemd", besluit ze.

Toen de politie ter plaatse kwam, waren de dieven al een paar minuten gevlucht. Diezelfde nacht werd er ook een andere diefstal gepleegd in een sportwinkel uit de buurt. Het is nog niet geweten of de twee inbraken iets met elkaar te maken hebben.